المشدد 3 سنوات لموظف تعدى على زميلته في عابدين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الأحد، موظف بمحكمة عابدين لإدانته بالتعدي على زميلته في العمل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدَر الحكم برئاسة المستشار عبدالحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «موظف بمحكمة عابدين» بالتعدي على زميلته في ذات المكان داخل مكتبها، وأنه دائم التعرض لها.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة قصر النيل، يفيد بورود بلاغ من موظفة بمحكمة عابدين تفيد بتعدي زميلها في العمل عليها.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة وتم القبض على المتهم واعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بإحالته للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.