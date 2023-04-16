زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية بجزيرة ليوارد

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، قبل قليل، جراند بروج البلدة الواقعة في جزيرة ليوارد، بحسب ما نقلته هيئة رصد الزلازل الأمريكية.

وذكرت هيئة رصد الزلازل الأمريكية، أنّ بؤرة الزلزال وقعت على عمق 104 كيلومترات من سطح الأرض.

زلزال سوريا وتركيا

وكان الزلزال الأكثر فتكا في 6 فبراير الماضي، حيث أفادت السلطات في العاصمة التركية أنقرة، بأنّ جنوب تركيا وشمال سوريا تعرضا لزلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وأكدت السلطات أنّ عدد الوفيات وصل إلى 50 ألفا و500 شخص، وعدد المساكن والمنازل الريفية التي بدأت تركيا في عمليات بنائها بمنطقة الزلزال وصلت إلى 100 ألف، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال إزالة الأنقاض حتى عيد الفطر المبارك باستثناء ولاية هطاي الواقعة جنوب البلاد.