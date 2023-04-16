أحمد يوسف شلبي مديرا عاما للتعليم الفني بالغربية «صور»

قرر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تكليف المهندس أحمد يوسف يوسف شلبي، للعمل مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، خلفاً للمهندس فتحي أبو هندي، والذي بلغ السن القانونية للمعاش.

تكريم مدير التعليم السابق

ومن جانبه، كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المهندس فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، لبلوغه السن القانونية للمعاش، وذلك بنادي نقابة المعلمين بطنطا، ووجه حسن التحية والتقدير والشكر للمهندس فتحي أبوهندي لما قدمه من عمل جليل خلال فترة عمله بمديرية التربية والتعليم بالغربية.

منظومة عمل متكاملة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن التعليم الفني بالغربية منظومة عمل متكاملة.

ومن جانبه، وجه «أبو هندي» الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وجميع الحضور على ما استشعره من حب وحفاوة في حفل تكريمه، مشيداً بجهود وكيل الوزارة الذي قدم كل التسهيلات طوال فترة خدمته وجعل من كل صعباً يسير، فحققت محافظة الغربية طفرة كبيرة فى التعليم الفني، كما أعرب عن شكره لرجال التعليم الفنى والذي عمل معهم طوال تلك الفترة.