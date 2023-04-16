رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أحمد يوسف شلبي مديرا عاما للتعليم الفني بالغربية «صور»

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
03:31 م | الأحد 16 أبريل 2023
أحمد شبلي

أحمد شبلي

قرر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تكليف المهندس أحمد يوسف يوسف شلبي، للعمل مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، خلفاً للمهندس فتحي أبو هندي، والذي بلغ السن القانونية للمعاش.

تكريم مدير التعليم السابق 

ومن جانبه، كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المهندس فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، لبلوغه السن القانونية للمعاش، وذلك بنادي نقابة المعلمين بطنطا، ووجه حسن التحية والتقدير والشكر للمهندس فتحي أبوهندي لما قدمه من عمل جليل خلال فترة عمله بمديرية التربية والتعليم بالغربية.

منظومة عمل متكاملة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن التعليم الفني بالغربية منظومة عمل متكاملة.

ومن جانبه، وجه «أبو هندي» الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وجميع الحضور على ما استشعره من حب وحفاوة في حفل تكريمه، مشيداً بجهود وكيل الوزارة الذي قدم كل التسهيلات طوال فترة خدمته وجعل من كل صعباً يسير، فحققت محافظة الغربية طفرة كبيرة فى التعليم الفني، كما أعرب عن شكره لرجال التعليم الفنى والذي عمل معهم طوال تلك الفترة.

اقرأ المزيد:

وكيل «تعليم الغربية» يتفقد امتحانات الشهور في مدارس المحلة (صور)

مجلس أمناء تعليم الغربية يناقش تنمية محاربة الإدمان ومساعدة الطلاب

وكيل «تعليم الغربية» يتفقد مدارس السنطة الفندقية لمتابعة سير العمل

«تعليم الغربية»: انتظام العملية التعليمية في مدارس المحافظة

«تعليم الغربية» تكرم 19 موظفة بمناسبة عيد الأم «أسماء»

«تعليم الغربية» تفوز بـ5 مراكز في معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة

«تعليم الغربية»: منع دخول الهاتف المحمول مدارس الثانوية الصناعية
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام