مقتل طالب في مشاجرة مع 3 أشخاص بالدقهلية

لقي شاب مصرع في محافظة الدقهلية اليوم، إثر تلقيه عدة ضربات بحجر على رأسه على يد 3 آخرين بمركز المنزلة قبل أيام من عيد الفطر المبارك وفي نهار شهر رمضان بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

بلاغ بمقتل شاب

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة المركزي بوصول شاب جثة هامدة ادعاء تعد.

مقتل شاب في المنزلة

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل شخص يدعى «يوسف ش. ع.» ، 15 عامًا ، طالب بالصف الثالث الإعدادي وتم إيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

ضرب المجني عليه بحجر في رأسه

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين فضربه أحد المتهمين بحجرة على رأسه وتوفي في الحال.

القبض على المتهمين

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة لذات الأسباب.

جرى نقل الجثمان الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى الدولي بالمنصورة ، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

الرأي القانوني

ومن جانبه قال جمال رمضان مأمون، المحامي بالنقض، إن قابون العقوبات المصري في مواده من 230 إلي 236 حددت درجات القتل، بداية من القتل العمد وصولًا إلى ضرب أفضى إلى موت، ويحدد هذا مجرى التحقيقات، وكذلك أعمال المتهمين في القضية.