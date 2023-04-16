«إدارة الوافدين»: «إدرس في مصر» تقدم خدمات متعددة للطلاب

أكد الدكتور شريف صلاح، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة لمنظومة إدارة الطلبة الوافدين تستهدف العمل لتقديم خدمة تعليمية متميزة بمختلف المراحل الدراسية، موضحًا أن الخطط تستهدف أيضا زيادة الدخل للعام الجديد عن العام الماضي.

منصة «ادرس في مصر»

وقال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن منصة «ادرس في مصر» تقوم بتقديم العديد من الخدمات للطلاب الوافدين، منها سهولة التقديم لهم والتسويق لبرامج الكليات والجامعات أيضا والترويج للسياحة التعليمية بالمحافظات، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الطلاب متعلقة بجودة الخدمة التعليمية وهدفنا تقديم جودة متميزة وطموحنا زيادة الدخل.

مزايا كثيرة تقدمها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، أن هناك مزايا كثيرة تقدمها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين منها البرامج الدراسية المعاصرة وكذلك المعامل والمراكز البحثية وغيرها من الخدمات المختلفة، التي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في خطتها لتطوير التعليم الجامعي، وبما يسهم في إخراج كوادر متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليلميًا ودوليًا.