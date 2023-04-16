«شم النسيم» مُوحد المصريين.. الاحتفال الوحيد الذي ينتظره الجميع منذ آلاف السنين

تتشابه الموائد فى مصر اليوم، كرنفالية هى كعيد الربيع وخضرة الأشجار والزهور إذ تحتفل بميلاد برعم جديد، ينشر النسيم حبات اللقاح بهجة على الوجوه، وبسمات على الشفاه، فيغمر الفرح الجميع وسط الطبيعة والحدائق وفى البيوت، ويتوحّد المصريون فى احتفالهم المتوارث عن الأجداد منذ 4700 عام، حينما عرفوا رسمياً عيد «شم النسيم».

قرون من الزمان مرّت ولم تتغير مظاهر الاحتفال الوحيد الذى جمع المصريين بمختلف عقائدهم منذ آلاف السنين، ولم تختفِ طقوسهم فى طعام هذا العيد التى توارثوها من أجدادهم القدماء ونقلوها إلى مختلف حضارات الشرق القديم.

على جدران المعابد والمقابر، نقش المصريون القدماء طقوس الاحتفال الشعبى بهذا العيد، فى موعد الاعتدال الربيعى، وهى ذاتها الطقوس نفسها التى ما زال المصريون يحافظون عليها كل عام، فى مشهد موروث ومستنسخ لعادات غالبت الزمن.

بين الخروج إلى المتنزهات والحدائق والاستمتاع بالرحلات النيلية، إلى قائمة الطعام الأساسية على المائدة من «البيض الملون، والأسماك المملحة، والبصل، والخس»، يحتفل المصرى فى زماننا وقديماً بأقدم عيد شعبى عرفته البشرية، لم يطرأ عليه أى تغيير فى المظاهر إلى أن تم ترحيل موعده مع دخول المسيحية إلى مصر، ليكون بعد فترة «الصوم الكبير» لدى الأقباط وفى اليوم التالى لاحتفالهم بـ«عيد القيامة المجيد».

ورغم ذلك لم يلبس هذا العيد ثوباً عقائدياً على الإطلاق، بل ظل الاحتفال الوحيد الذى جمع المصريين بمختلف عقائدهم الدينية منذ آلاف السنين، يمرحون فيه ويستمتعون بـ«الطبيعة» وبدخول الربيع ومواسم الحصاد، وأنشدوا عنه قصائد الشعر، وتغنوا بنسيمه واعتداله.