حبس شخصين بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين بالإسماعيلية

خضع المتهمان في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في الإسماعيلية، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهما في التهم المنسوبة إليهما، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الاتجار بمخدر الهيروين

أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن الإسماعيلية، مزاولة شخصين نشاط إجرامي، وتخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز قسم شرطة فايد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزتهما، كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 كيلوجراما، وأسطوانة تحتوي على مسحوق الهيروين المخدر، ومكبس حديدي، وخلاطة كهربائية تحوي آثار مواد مخدرة، وكوريك هيدروليكي، و2 قطعة حديدية، وقطعة حديدية أسطوانية خاصة بإعداد أسطوانات المواد المخدرة، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وسيارة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة، والسيارة للتنقل، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وقدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2.5 مليون جنيه.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

ومن جهته، أوضح المحامي سمير عبدالعظيم، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.