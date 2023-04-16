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مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 25.. الدكتور عجيب يغضب لفشله في هزيمة يحيى

كتب:

محمد ايمن
08:47 م | الأحد 16 أبريل 2023
مسلسل يحيى وكنوز2

مسلسل يحيى وكنوز2

ظهر الدكتور عجيب في الحلقة 25 من مسلسل يحيى وكنوز 2، غاضبًا للغاية بسبب عدم قدرته على التفوق على يحيى والسيطرة على البرديات، وذلك خلال حديثه مع رجاله «سرحان» و«عتمان»، إذ أن يحيى يظهر دائمًا ويدمر له كل خططه المشبوهة.

مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 25

يعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC الساعة 6:15 مساءً، ويعاد 7:30 من صباح اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

مسلسل يحيى وكنوز

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز على منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 22 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

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