الطقس في عيد الفطر 2023.. أماكن ومواعيد سقوط الأمطار

تستقبل حالة الطقس في عيد الفطر 2023 بمصر، بسقوط الأمطار ونشاط حركة الرياح، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد عدة مناطق سقوط أمطار بنسبة 30% تقريبًا، فيما تنشط حركة الرياح على العديد من المحافظات على مدار عدة أيام في نهاية الأسبوع الجاري، ومطلع الأسبوع المُقبل.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس في عيد الفطر 2023 وموعد وأماكن سقوط الأمطار خلال عيد الفطر المبارك، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس في عيد الفطر 2023

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، حالة الطقس في عيد الفطر 2023، حيث أنّ البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد والتي تشمل محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وذلك بدءًا من الأربعاء المُقبل الموافق وقفة الوقفة قُبيل عيد الفطر المبارك بـ 48 ساعة فقط.

أماكن وموعد سقوط الأمطار

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع أن يحدث سقوط أمطار بنسبة 30% الأربعاء المُقبل، على مناطق من السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، والتي تشمل المحافظات الآتية:

الإسكندرية. الشرقية. البحيرة. كفر الشيخ. الإسماعيلية. دمياط. القليوبية. الغربية. المنوفية. الدقهلية.

نشاط حركة الرياح

كما تشهد المحافظات نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وتحديدًا في محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، فضلًا عن محافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام القادمة

وفيما يخص توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس الأيام القادمة، وتحديدًا يوم عيد الفطر المبارك فإنّه يشهد استمرارًا لنشاط حركة الرياح على مدار أيام وقفة عيد الفطر، وأول وثاني أيام العيد، على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تنشط يومي الجمعة والسبت على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في عيد الفطر 2023

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة في مصر خلال أيام العيد تأتي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى أول أيام العيد 27 درجة بينما الصغرى 15 درجة فقط.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى أول أيام العيد 23 درجة بينما الصغرى 14 درجة، فيما تسجل في ثاني أيام العيد العظمى 27 والصغرى 15.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى أول أيام العيد 30 درجة بينما الصغرى 20 درجة، فيما تسجل في ثاني أيام العيد العظمى 23 والصغرى 14 درجة فيما تسجل في ثاني أيام العيد 31 والصغرى 20.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى أول أيام العيد 28 درجة بينما الصغرى 17 درجة، فيما تسجل في ثاني أيام العيد العظمى 30 والصغرى 17.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى أول أيام العيد 36 درجة بينما الصغرى 22 درجة، فيما تسجل في ثاني أيام العيد الكبرى 37 والصغرى 22.