مسلسل 1000حمد الله على السلامة الحلقة 25.. سميحة تقع في فخ الحسيني

تستمر أحداث الحلقة 25 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بالتطور والكوميديا حيث وقعت سميحة وأسرتها في فخ الحسيني، وجعلهم تائهين في الصحراء للبحث عن «شبلانكا» ولا يجدونها، وتتعطل سيارة علي في صحراء الفيوم، ويدرك أنّه تم الإيقاع بهم.

مسلسل 1000حمد الله على السلامة الحلقة 25 .. «أوتاكا» أوقعهم في فخ.

تستمر الأحداث حتى يحاول علي «بويكا» البحث عن «بنزينة» للحصول على وقود للسيارة لكنه يفشل، وتتصل فوقية بأكرم وتستنجد به وتطلب منه اللحاق بهم سريعًا، ويزور مجدي أكرم ويخبره أن سيارته سربت البنزين وطلبت منه أكرم إصلاحها للضرورة، وتشعر سميحة بالعطش هي وأبنائها بينما فوقية تشرب المياه وتخبرهم بأنها ليست بخير.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يوميًا، الساعة 4:30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6:15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.