هل تعود درجة الحرارة للانخفاض مرة أخرى؟.. الأرصاد تجيب

أكدت الهيئة العام للأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل بقيم تتراوح من 5-6 درجات، وذلك على السواحل الشمالية الغربية والشرقية للبلاد وشمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، وسيناء، ومدن القناة.

حالة الطقس فى الايام المقبلة

واضافت الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام مؤقت ومستمر حتى غدا الثلاثاء ذروة الموجة الحارة، حيث تسجل الحرارة 34 على القاهرة الكبرى، و37 درجة على جنوب البلاد، وبدءً من الأربعاء نشهد انخفاضا في درجات الحرارة، يستمر طوال أيام العيد.

درجات الحرارة الأربعاء 19-4-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 18

درجات الحرارة الخميس 20-4-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

درجات الحرارة الجمعة أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18.

درجات الحرارة السبت ثاني أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأحد ثالث أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.