توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس الثلاثاء 18 إبريل

وتشهد حالة الطقس الثلاثاء انتشار أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، وتساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد (السلوم، مطروح) على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح.

طقس الأربعاء والخميس

واعتبارا من يوم الأربعاء تشهد درجات الحرارة انخفاض طفيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتتساقط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط الرياح.

درجات الحرارة الثلاثاء 18 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

درجات الحرارة الأربعاء 19 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

درجات الحرارة الخميس 20 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.