السيطرة على حريق هائل في عصارة قصب بالمنيا دون خسائر بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا هائلا اندلع في عصارة قصب بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، دون إصابات بشرية، ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

نشوب حريق بعصارة قصب بملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل داخل عصارة قصب بالقرب من قرية الأشمونين التابعة للوحدة المحلية بنواي في غرب مركز ملوي.

السيطرة على الحريق دون مصابين

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وبالفحص تبين نشوبه بعصارة قصب لصناعة العسل الأسود ملك نشأت عبد العليم، تقع بزمام قرية الأشمونين، ولم يسفر عنه أي إصابات بشرية، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.