أحمد العناني لـ«الوطن»: الرئيس أكد مبدأ مصر الراسخ تجاه السياسة الخارجية
كتب:
محمد علي حسن
01:30 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
جانب من اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد رسوخ مبدأ تعامل الدولة المصرية في سياستها الخارجية، إذ أنها تلعب دورا فاعلا في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية، وإعادة الاستقرار في الدول التي تمر بها، بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي.
سياسة مصر تجاه الأزمات في المنطقة العربية تستند إلى عدة مرتكزات
أضاف العناني لـ«الوطن»: أن «السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات فى المنطقة العربية، تستند إلى عدة مرتكزات، تتلخص في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وما تمثله تلك الملفات من أهمية، بالإضافة إلى الالتزام التاريخي لمصر تجاه الدول العربية».