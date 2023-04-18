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القبض على مسجل خطر بتهمة تبييض 15 مليون جنيه في الدقهلية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:33 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مسجل خطر الدقهلية، بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقدرت أفعال الغسل بـ15 مليون جنيه.

وتبين تربح المتهم وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع