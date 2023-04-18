القبض على شخصين بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالمعادي

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزهما (سلاح أبيض – مبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامي) وبصحبتهما 4 من الأطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي.