تفاصيل تكريم الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن.. «شرف وفخر»

أعرب الشيخ محمد أحمد دغيدي، من قرية كفر الحصة بمركز بنها بالقليوبية، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له، ضمن الفائزين في مسابقة حفظ القرآن في احتفالية ليلة القدر 2023 اليوم.

وقال الشيخ محمد إمام مسجد الشامخية ببنها، والفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم وتفسيره وعلوم تطبيقة، والتي نظمتها وزارة الأوقاف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 108 متسابقين من 58 دولة، إن هذا التكريم وسام على صدري، مشيرا أنه شعر بفرحة عارمة وسعادة بالغة باهتمام الرئيس بتكريم الفائزين في مسابقة حفظة القرآن في احتفالية ليلة القدر 2023، وهو ما يدل على حبه وتقديره لحملة كتاب الله ويشير لدوره في خدمة الإسلام والدعوة.

اهتمام الرئيس بحفظة القرآن وعلماء الدين

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس دائما ما يهتم بالمتفوقين في كل مجال ويشجعهم وهو ما حدث اليوم خلال تكريمه أهل القرآن، كما حدث قبل ذلك حينما افتتح المركز الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، وكلها خطوات تؤكد أن مصر ورئيسها يعدون حفظة القرآن وعلماء الدين من ركائز الجمهورية الجديدة.

تكريم حفظة القرآن في احتفالية ليلة القدر 2023

وأوضح الشيخ محمد أنه إمام وخطيب في وازرة الأوقاف بمسجد الشامخية بمدينة بنها، وحصل على ليسانس علوم قرآن من جامعة الأزهر ودراسات عليا في التفسير وعلوم القرآن، وبدأ حفظ القرآن الكريم في الرابعة من عمره، وأتم حفظه في الثامنة من عمره، مشيرا أن الفضل في تعلمه القرآن يرجع لله عز وجل ثم والده ووالدته مها عبد العاطي مدكور، لأنهما دائما ما كان يشجعاه ويدعماه لحفظ كتاب الله.

وأوضح الشيخ محمد أن حصوله على المركز الأول على مستوى العالم في المسابقة العالمية للقرآن الخاصة بوزارة الأوقاف، وتكريمه ضمن أسماء الفائزين في مسابقة حفظة القرآن في احتفالية ليلة القدر 2023 له مذاق وإحساس خاص لم يشعر به من قبل، لأن هذه الجائزة تعتبر تتويجا لمجهود كبير قام ببذله على مدار سنوات كثيرة لتحقيق حلمه، وهو فوزه بهذه الجائزة رغم أنه حصل على العديد من الجوائز منذ إتمامه لحفظ القرآن الكريم في الثامنة من عمره، منها جائزة البحرين الدولية عام 2013.

ووجه الشكر لكل المشايخ الذين تعلم القرآن على أيديهم وكل زملائه بمديرية أوقاف القليوبية، وعلى رأسهم الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والذي يقدم له كافة الدعم والمساندة.

محافظ القليوبية يهنئ الفائز

من ناحيته وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، التهنئة للشيخ محمد الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن، مشيرا في بيان له أن تكريمه من الرئيس هو فخر لرفع اسم محافظة القليوبية في المحافل الدولية، متمنيا له مزيدا من النجاحات والتفوق في الفترة المقبلة.

كما قدم المحافظ الشكر للقيادة السياسية على الجهد المبذول في خدمة القرآن، وتكريم ابن القليوبية ضمن الفائزين في مسابقة حفظة القرآن في احتفالية ليلة القدر، مشيرا أنه قام بتكريم الإمام الفائز بالمركز الأول في وقت سابق، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.