إطلاق مبادرة «بألسنتكم» لتزويد الزائرين بالمعلومات عن المسجد النبوي

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وكالة اللغات والترجمة وبالتعاون مع وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، اليوم الثلاثاء، مبادرة «بألسنتكم» وذلك في محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة.

أهداف مبادرة «بألسنتكم»

وأكد وكيل الرئيس العام للغات والترجمة الدكتور محمد العنزي - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - أن هذه المبادرة تهدف إلى تزويد الزائرين بالمعلومات في المسجد النبوي قبل وصولهم إليه، وطريقة حجز الصلاة بالروضة الشريفة والتعليمات الخاصة بالدخول وذلك بعشر لغات، بالإضافة لإهدائهم نسخًا من القرآن الكريم، مشيرا إلى أن يأتي ضمن سعي وكالة اللغات والترجمة في تقديم خدمات التواصل باللغات للقاصدين قبل وصولهم للمسجد النبوي.