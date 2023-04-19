تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم 3 جنيهات.. وتباطؤ في الطلب

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-4-2023 بنحو 3 جنيهات في المزرعة، عن سعر البيع أمس، حيث تحدد سعر الكيلو بـ66 جنيها في بورصة الدواجن والتنفيذ عند 65 جنيها، بينما ظل تباطؤ الطلب على الدواجن الحية قبل يومين من انقضاء شهر رمضان المبارك، مقارنة بمستويات الطلب المرتفعة أول الشهر الكريم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

في بورصة الدواجن، سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 66 جنيها في المزرعة للكيلو مقارنة بـ69 أمس، فيما سجلت أسعار الدواجن الساسو 78 جنيها في المزرعة، وتختلف أسعار تجار التجزئة لأسباب تتعلق بإضافة مصروفات النقل وهامش ربح التاجر.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء بين 9.5 جنيه و16 جنيها، حيث سجل سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 9.5 جنيه، وفي شركة بلادي للأعلاف 12 جنيها، وفي شركة العناني 16 جنيها، في حين جاء السعر في شركة الوادي بـ10.5 والوطنية بـ12.

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم عند مستويات أمس، وسجل سعر البيض الأبيض 105 جنيهات، والأحمر نفس السعر، في حين جاء سعر البيض البلدي عند 90 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

في شركة القاهرة للدواجن، سجل سعر العلف البادي 21690 جنيها، والنامي 21575 جنيها للطن، في حين جاء سعر الأعلاف الناهي بـ21440 جنيها، أما في شركة الحمد للأعلاف والدواجن، فجاء سعر العلف البادي 22500 جنيه، والنامي بـ22450 جنيها، والناهي بسعر 22350 جنيها.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

سجل سعر الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 19700 جنيه للطن لكل من الذرة الأرجنتيني والبرازيلي، في حين جاء سعر الذرة الأوكراني بـ18700 جنيه، وفول الصويا 46% بسعر 41500 جنيه، وفول الصويا 44% بسعر 40000 جنيه.