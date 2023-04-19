زحام أمام البنوك وماكينات الصرف في آخر يوم عمل قبل إجازة العيد

شهدت البنوك المصرية اليوم الأربعاء، زحاما شديدا، وذلك في آخر يوم عمل قبل إجازة عيدي الفطر المبارك وتحرير سيناء، إذ قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في القطاع بدءا من يوم غدٍ الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، على أن يُستأنف النشاط الأربعاء.

طوابير أمام البنوك منذ ساعات الشروق

بدأ إقبال العملاء أمام البنوك منذ الساعات الأولى لشروق الشمس، قبيل مواعيد فتح البنوك الرسمية في شهر رمضان (9.30 صباحا)، في وقتٍ تزامن مع قيام وزارة المالية باستئناف صرف مرتبات موظفي الدولة اليوم، واندفاع كثيرين نحو شراء الشهادات الادخارية الجديدة ذات العائد المرتفع من البنوك، أو تحصيل قيمة شهادة الـ18% المستحقة هذه الأيام من بنكي الأهلي المصري ومصر.

خفض ساعات العمل بسبب الزحام

زحام العملاء على البنوك، يأتي أيضا بسبب خفض ساعات العمل إلى 4 بدلاً من 8، خلال شهر رمضان، عملاً بقرار سابق من البنك المركزي المصري.

تزويد الـATM بالنقد اللازم

وحرصت البنوك المصرية على تزويد ماكينات الصراف الآلي بالنقد «الكاش» ومواصلة أعمال الصيانة الدورية والدعم الفني عبر فرق طوارئ للتعامل مع أي عطل بالماكينات خلال العطلة الرسمية.

شهادات مرتفعة العائد

كان بنك المصري الخليجي، آخر البنوك المنضمة إلى ماراثون سعر الفائدة، يوم أمس، بطرحه شهادتين بعائد 19% ثابت و23% متغير، وذلك بعد يوم من قيام بنك التنمية الصناعية بطرح شهادة ادخار ثلاثية بعائد مدفوع مقدماً 39%.

خدمات مصرفية إلكترونية

تشدد مصادر مصرفية في تصريحاتٍ لـ«الوطن» على إمكانية القيام بالعديد من الخدمات المصرفية المختلفة دون الحاجة إلى زيارة الفروع، منها الإيداع والسحب وشراء الشهادات والودائع وتحويل واستقبال الأموال والتبرع.