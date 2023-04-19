حقيقة طرح عملة جديدة فئة 500 جنيه قبل عيد الفطر.. شائعات

نفت مصادر مصرفية مطلعة، قيام البنك المركزي المصري، بطرح عملة نقدية جديدة فئة 500 جنيه، قبيل ساعات من عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ساعات من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زائفة لعملة نقدية تحمل بيانات البنك المركزي المصري.

المركزي المصري لم يطرح أي فئات نقدية جديدة

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن البنك المركزي المصري لم يطرح أي فئات نقدية جديدة ولا يخطط لذلك في الأجل المنظور، مشددةً على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

توقيع مزوّر لمحافظ البنك المركزي

جاءت صورة العملة المزعومة فئة 500 جنيه بتوقيع شخص يدعى «محمد صادق»، على الرغم من أن التوقيع حق حصري فقط لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله،علاوةً على أن صورة العملة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل صورة نسر فرعوني واسم العاصمة الإدارية الجديدة.

شائعة طرح 20 جنيه بلاستيكية

وجاءت شائعة طرح عملة الـ 500 جنيه، بعد أيام من شائعة مماثلة بقيام البنك المركزي المصري، بطرح عملة بلاستيكية جديدة فئة 20 جنيه، وهو ما نفاه مصدر مصرفي آنذاك.