تداول 17 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي، التابع للهيئة العامة، لمواني البحر الأحمر، أنّ المواني التابعة للهيئة بالمحافظة، تشهد نشاطًا في تداول البضائع وصولًا وسفرًا، وسجل إجمالي التداول اليوم الأربعاء 17 ألف طن.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أنّ حركة استقبال ومغادرة السفن للمواني، شهدت انتظامًا، وأنّ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة عددها 7 سفن، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، بواقع 1074 شاحنة و117 سيارة.

وتابع البيان، أنّ حركة تداول الواردات سجلت اليوم 4000 طن بضائع، 559 شاحنة و114 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 515 شاحنة و3 سيارات.

حركة التداول في سفاجا ونويبع

وأضاف البيان، أنّ ميناء سفاجا يستعد اليوم، لاستقبال السفينتين أمل ودليلة، بينما يشهد مغادرة السفينتين الحرية 2 وعمان، فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية، وغادرت السفينتان أمل ودليلة.

وأشار بيان هيئة المواني إلى أنّ ميناء نويبع، شهد تداول 3250 طن بضائع، و330 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفن الثلاث وهي أيلة وبريدج وسيناء، وتغادر السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس، رحلات وصول وسفر، لثلاث سفن وهي أيلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2325 راكبًا.