ضبط القائم على إدارة تطبيق «فيجور» للملابس بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من المواطنين للنصب والاحتيال من قِبل القائم على إدارة تطبيق «فيجور» والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم في مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية، إضافة إلى إنشاء شركة واستئجار عدة محلات لفترات زمنية قصيرة وتزويدها ببعض الملابس لإيهام ضحاياه بأن الشركة ذات ملاءة مالية مرتفعة على خلاف الحقيقة مما يدفعهم لاستثمار أموالهم بها.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد القائم على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنَّه (صاحب إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام محافظة مطروح ، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية، جهاز حاسب آلي لاب توب، 2 هاتف محمول) بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بإنشائه التطبيق الإلكتروني المشار إليه عبر شبكة الإنترنت بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.