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ضبط «حشيش» بمليون جنيه مع 3 أشخاص في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
01:08 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
حشيش

حشيش

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كمية من مخدر الحشيش مع 3 أشخاص بالإسماعيلية بقصد الإتجار، وذلك حال استقلال اثنين منهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من مخدر الحشيش وزنت 17.900 كيلوجرام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد نقلها لأحد الأشخاص له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف الأخير وأمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه.

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