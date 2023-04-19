آخر موعد للبنوك قبل العيد 2023.. إجازة تستمر لـ 6 أيام

مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، يتساءل الكثير من المواطنين الذين يرغبون في الذهاب إلى البنوك خلال الفترة الحالية، عن آخر موعد عمل للبنوك قبل العيد 2023، وذلك قبل أن تغلق البنوك أبوابها لمدة طويلة تصل لـ 6 أيام.

ويعتبر اليوم الأربعاء هو آخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، إذ قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في القطاع المصرفي بداية من غدٍ الخميس وحتى الثلاثاء المقبل.

إجازة تصل لـ 6 أيام

ومن المقرر أن تعاود البنوك العمل مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل عقب إغلاق يستمر لـ 6 أيام، ولذلك اتجهت البنوك العاملة في مصر لتغذية ماكينات الصراف الآلي بالمزيد من النقود حتى يتسنى للمواطنين إمكانية سحب الأموال من خلالها نظرا لتوقف عمل البنوك.

ولفتت إلى أن فرق الصيانة والدعم والإصلاح ستستمر في العمل بالتناوب خلال فترة إجازة العيد لحل أي مشكلات في ماكينات الصراف الآلي، وذلك للتسهيل على المواطنين السحب.

إجازات البنوك في إبريل

ومن المقرر أن تبدأ إجازة البنوك في عيد الفطر غدا الخميس الموافق 20 أبريل 2023، وحتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، على أن تكون العودة للعمل يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 من الشهر الجاري.

ويشهد شهر إبريل الحالي الكثير من العطلات التي أعلن عنها البنك المركزي للقطاع المصرفي في مصر حيث أعلن في بداية الأسبوع الحالي عن إجازات للبنوك بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم يوم 16 و17 أبريل 2023، وإجازات عيد الفطر بداية من يوم 20 أبريل وحتى 25 أبريل، بجانب يومي الجمعة الموافق 28 إبريل والسبت 29 إبريل كإجازة أسبوعية للقطاع المالي والمصرفي في مصر.