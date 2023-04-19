تطوير غرفة غسيل كلوي بمستشفى أحمد ماهر بالإسكندرية استجابة للمرضى

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أحمد ماهر، عبر إهداء 8 كراسي غسيل كلوي من مؤسسة مجتمعية ونائبة، لوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى مساهمة منهم للعمل على راحة المرضى.

جاء ذلك خلال تفقدها مستشفى أحمد ماهر، حيث كان في استقبالها الدكتور محمد زكي السوداني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية والدكتورة ولاء عبد الله مدير عام المؤسسة العلاجية و الدكتور كريم اللقاني، مدير المستشفى.

تطوير وحدة الغسيل الكلوي استجابة للمرضى

وأضافت وكيل صحة الإسكندرية، في تصريحات صحفية على هامش التفقد، أن عملية التطوير جاء بعدما زارت المستشفى منذ 3 أسابيع وسؤالها المرضى عن احتياجاتهم و أفادوا بأنهم في احتياج لكراسي غسيل كلوي جديدة لتُيَسِر عليهم عملية الغسيل الكلوي وبالفعل تم التحرك ومخاطبة المجتمع المدني، لتتم عملية الإهداء.

ووجهت لهم إدارة المستشفى كل الشكر و التقدير على سرعة الاستجابة و المساهمة الفعالة.

العمل على تطوير باقي وحدات قسم الغسيل الكلوي

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو، أنه جاري التنسيق لتطوير ورفع كفاءة باقي وحدات قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى حتى يتم تقديم خدمة مميزة لكل المرضى بالمستشفى.

فيما أوضح الدكتور محمد السوداني، أن من أهم أسس النجاح في المنظومة الصحية حالياً هو التكامل بين مختلف الجهات لتقديم أفضل خدمات للمرضى في أسرع.