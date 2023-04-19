الداعية جابر بغدادي عبر قناة الناس: «الفقير غالي على ربنا»

حذر الشيخ جابر بغدادي، الداعية الإسلامي، من «التحري» قبل دفع الصدقة أو الزكاة، مشيرا إلى أنه كفى بالمرء مذلة أن يقف على باب ويبسط يده طالبا الإحسان.

وأضاف «بغدادي»، خلال حلقة برنامج «حي على الوداد»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «الفقير زي ما هو واقف على بابك، أنت كمان واقف على باب ربنا، يعني أنت وقفت السائل عملت له كشف وتحقيق عشان تديله 20 جنيه، طيب ربنا هيعاملك كده وهيأخر عليك طلبك عشان تعرف إن السائل ميتعملش معاه كده، نعمل معاه إيه نلاحظه ونرحم إنسانيته ولا نتعبه».

الفقير غالي على ربنا

واستكمل بغدادي: «الفقير غالي على ربنا أوعى تعامله وحش، والله سيأخر الأغنياء خمسين سنة بعد الفقراء، في دخول الجنة، وهيكون لهم عزة مشهد يوم القيامة هم ومن كانوا يكرموهم دون تحقيق وحساب في الدنيا، لأنهم تأخروا جدا وانتهكت إنسانيتهم أمام الأبواب سائلين».

قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.