أسماء 5 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي ببني سويف

أصيب 5 عمال، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بنفق بياض العرب، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب سيارة ميكروباص

وتلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بنفق بياض العرب، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى اقرب مستشفى، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم محمد خلف رشاد، 23 سنة، مصاب بجرح باليد البسري وسحجات وكدمات، وربيع محمود شاكر، 21 سنة، مصاب بجرح بفروة الرأس، وحمادة ثابت صبحي، 20 سنة، مصاب بجروح وسحجات، وأحمد علي فيصل، 23 سنة، مصاب بجروح وسحجات، وأحمد عيد محمد، 25 سنة، مصاب بجروح وسحجات، وجميعهم عمال، مقيمون بمحافظة المنيا.

اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة

وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.