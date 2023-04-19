جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة الغربية.. تستمر 19 يوما

جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة الغربية، أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وترصده «الوطن» من خلال السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها.

جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة الغربية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، لـ«الوطن»، إنّ جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة الغربية ، تم اعتماده، ومن المقرر بدء امتحانات الصف الأول الثانوي يوم الأحد 7-5-2023، وتنتهي يوم الخميس 25-5-2023 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي بالغربية

- الأحد 7 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية، وزمن 3 ساعات، ومادة التربية العسكرية ومدتها ساعة.

- الثلاثاء 9 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات والزمن 3 ساعات.

- الخميس 11 مايو 2023

اللغة الأجنبية الأولى مدتها ساعتين ونصف.

- الأحد 14 مايو 2023

اللغة الأجنبية الثانية، ومدتها ساعة ونصف.

- الثلاثاء 16 مايو 2023

امتحان مادة الفيزياء، ومدتها ساعة ونصف.

مادة تربية مهنية زراعي وصناعي وإدارة مشروعات، ومدتها ساعة.

- الخميس 18 مايو 2023

امتحان مادة الكيمياء، ومدتها ساعة ونصف.

مادة التربية الوطنية، ومدتها ساعة واحدة.

- الأحد 21 مايو 2023

امتحان مادة الجغرافيا، ومدتها ساعة ونصف.

مادة الحاسب الآلي، ومدتها ساعة واحدة.

- الثلاثاء 23 مايو 2023

امتحان مادة التاريخ، ومدتها ساعة ونصف.

مادة التربية الدينية، ومدتها ساعة ونصف.

- الخميس 25 مايو 2023

امتحان مادة الأحياء، ومدتها ساعة ونصف.

مادة الفلسفة، ومدتها ساعة ونصف.

جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوي بالغربية

وأشار «ناصر»، إلى أنّ امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوي بمحافظة الغربية، من المقرر أن تبدأ يوم السبت 6-5-2023 وتنتهي يوم الأربعاء 24-5-2023، كما يلي:

- السبت 6 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية، ومدته 3 ساعات.

- الاثنين 8 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ومدته ساعة ونصف.

- الأربعاء 10 مايو 2023

امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، ومدته 3 ساعات.

- السبت 13 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ومدته 3 ساعات.

- الاثنين 15 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية ميكانيكا، ومدته ساعتين ونصف.

امتحان مادة التاريخ، ومدته ساعتين.

- الأربعاء 17 مايو 2023

امتحان مادة الفيزياء، ومدته ساعتين.

وامتحان مادة الجغرافيا، ومدته ساعتين.

- السبت 30 مايو 2023

امتحان مادة الأحياء، ومدته ساعتين.

امتحان مادة الفلسفة، ومدته ساعتين.

- الاثنين 22 مايو 2023

امتحان مادة الكيمياء، ومدته ساعتين.

وامتحان علم النفس، ومدته ساعتين.

- الأربعاء 24 مايو 2023

امتحان مادة المواطنة وحقوق الإنسان، ومدته ساعة ونصف.

امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومدته ساعة ونصف.