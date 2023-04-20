وفاة مونبين عضو فرقة أسترو الكورية

أعلنت الصفحة الرسمية لفرقة أسترو الكورية، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وفاة مونبين أحد أعضاء الفرقة، عن عمر 25 عاما.

ونعت الفرقة في بيانها، عضوها الراحل، كما أعلنوا الاعتذار عن حفلهم المقرر إحياءه في إندونيسيا حدادا على صديقهم الراحل.

وخيم الحزن على جمهور ومحبي الفنان الراحل، داعين له بالرحمة، وتساءل البعض عن سبب الوفاة، حيث كتبت بعض المواقع الأجنبية، أنه توفى داخل منزله، ورجحت الشرطة أن سبب الوفاة انتحار، وسيتم خلال الساعات المقبلة تشريح الجثة لمعرفة السبب الدقيق للوفاة.