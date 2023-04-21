توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المحافظات

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 بمختلف المحافظاتً، ليوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023.

ومن المقرر أن تتراوح مواعيد توقيت صلاة العيد ما بين الساعة الساعة 5:33 صباحا في مدينة طابا، وهي أول مدينة يقام بها صلاة العيد، والساعة 6:00 بمدينة مرسى مطروح وهي آخر مدينة تشهد صلاة العيد في مصر.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المحافظات

القاهرة: 5:47

الجيزة: 5:47

الإسكندرية: 5:51

بورسعيد: 5:42

السويس: 5:42

العريش: 5:36

الطور: 5:40

سانت كاترين: 5:38

طابا: 5:33

شرم الشيخ: 5:38

دمنهور: 5:49

طنطا: 5:47

المنصورة: 5:46

الزقازيق: 5:46

بنها: 5:47

شبين الكوم: 5:48

كفر الشيخ: 5:47