تفاصيل 5 آلاف فرصة عمل متاحة للشباب والخريجين حتى نهاية أبريل 2023

نجحت وزارتا الشباب والرياضة، والقوى العاملة في الاتفاق مع بعض شركات ومنشآت القطاع الخاص لتوفير 5 آلاف فرصة عمل للشباب والخريجين، بمرتبات شهرية مجزية تصل إلى 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى نسبة عمولات وساعات عمل إضافية، وأتيحت فرص العمل في السوق المصرية المتاحة للجنسين من بينها لذوي الهمم، شرط توافر بعض المؤهلات والخبرات التي تتطلبها كل وظيفة، حتى نهاية شهر أبريل الجاري 2023.

وأتاحت وزارة القوى العاملة فرص التواصل معها بالبريد، أو بالذهاب الى قطاع خدمات التشغيل، وشباك خدمة المواطنين، بديوان الوزارة بمدينة نصر للاستفسار عن أي من فرص العمل المطروحة وغيرها، والتحديثات التي تطرأ عليها، في مواعيد العمل الرسمية للوزارة من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرا.

فرص العمل بكافة تفاصيلها

«الوطن» تستعرض عددا من هذه الوظائف وفرص العمل، بكافة تفاصيلها وشروطها وطرق التقدم لها، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة عن استمرارها في تلقي رغبات التوظيف لأكثر من 4 آلاف فرصة عمل حتى نهاية شهر أبريل الجاري 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان وأسيوط والإسكندرية بمرتبات تصل إلى 5 آلاف جنيه حسب طبيعة العمل ونوع الوظيفة والخبرات والمؤهلات الدراسية.

الوظائف والمهن المتاحة:

- أخصائي تمويل

- معلمين

- خدمة عملاء

- مسؤول ائتمان

- منسقة ميدانية

-ملاحظ كهرباء

- ملاحظ حراريات

- مشرفين إنتاج

- أفراد أمن

-مشرفو مواقع

-مشرفو استقبال

-مندوبو توزيع

-عمال مخازن وإنتاج

-عمال نظافة وتخصصات أخرى».

وظائف وفرص عمل بشركات جو بايتس

وتطلب شركة جو بايتس وظيفة أمين مخزن للعمل في الجيزة - شبرا منت، وأهم الشروط التي تتطلبها هذه الوظائف، مؤهل عالي أو متوسط، وخبرة في مجال المخازن، وأن يكون سبق للراغب في الوظيفة التعامل مع مندوبي البيع، وأن يكون من سكان محافظة الجيزة، والحد الأقصى للسن 40 عاما، وللتقديم الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي http://bit.ly/3S4lZW6 ، ويتقاضى الموظف راتب مجزي ويوم إجازة أسبوعي، فضلا عن وجود تأمين صحي

وظائف بشركات دومينوز بيتزا وهايبر ماركت

وتوفر وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، وظائف متنوعة برواتب تتراوح بين 2500 جنيه و6000 جنيه، ومن بين المهن المطلوبة «شيف جزار، خباز بلدي، خباز غربي، شيف أجبان، شيف حلواني، شيف سخن (وجبات)، شيف أسماك»، ومكان العمل في جميع محافظات مصر.

الشروط المطلوب توافرها في الراغبين للعمل

- مؤهل متوسط لكل الوظائف على الاقل.

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة.

الحقوق والمميزات:

• رواتب مجزية.

• عدد ساعات العمل 9 ساعات بينهم ساعة راحة (شيفتات متغيرة).

• مواصلات أو بدل مواصلات.

• تأمين طبي عائلي - تأمين اجتماعي.

- للتقديم على الوظائف، يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/2MNS1QTJka

والدخول على بوابة الوظائف الحكومية، ومنها التسجيل.

وظائف بشركة كارفور

كما توفر شركة كارفور، العديد من فرص العمل بها للتوظيف بها للخريجين بكافة المؤهلات الدراسية وتحديدا في كارفور فرع الأزهر بوسط البلد، بشرط الحصول على مؤهل متوسط وخبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة، والتقديم من خلال الرابط التالي واتباع الخطوات والتعليمات https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vR-z_e0tAxDNGoVy0ozXWWNxUN1FVVkRYMjNESzZHMjhZUEpORTFDUUg3Vi4u