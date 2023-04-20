أسعار الأسمنت اليوم الخميس 20-4-2023 في مصر.. استقرار ملحوظ

تشهد أسعار الأسمنت اليوم الخميس 20-4-2023 في مصر على استقراراً ملحوظاً تلك الهدوء المستمر منذ بداية شهر أبريل الجاري ويرجع سبب ذلك الي قلة طلب المواطنين على الشراء كما أن هناك توقعات بزيادة الاقبال على الشراء الفترة المقبلة وبالأخص بعد عيد الفطر المبارك نظرا لأن البناء يزداد أكثر في فصل الصيف وفقا لما قالة أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية في تصريحات لـ«الوطن».

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وأعلنت شركات الأسمنت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 20-4-2023 في مصر حيث يبلغ سعر أسمنت المسلح 1960 جنيهًا وأسمنت النصر 1940 جنيهًا وأسمنت الممتاز 1960 جنيهًا بينما يبلغ سعر أسمنت التعمير 1870 جنيهًا وأسمنت المنيا 1890 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 20-4-2023

كما يبلغ سعر أسمنت المصريين 1770 جنيهًا وأسمنت الصعيد 1800 جنيه وأسمنت المخصوص 1960 جنيهًا وأسمنت السهم 1840 جنيهًا كما يسجل أسمنت المعلم اليوم 1860 جنيهًا وأسمنت السويدي 2000 جنيه وأسمنت المصري 1840 جنيهًا وأسمنت المهندس 1900 جنيه وأسمنت وادي النيل 1860 جنيهًا.