«الأرصاد»: انكسار الموجة الحارة وأجواء ربيعية لمدة 72 ساعة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إننا نشهد انخفاضًا بدرجات الحرارة، وتعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، والأيام الماضية كانت هناك ارتفاعات ملحوظة بدرجات الحرارة خصوصا يوم الثلاثاء الماضي، وحدث انكسار لموجة درجات الحرارة بالأمس، وحدث انخفاض بدرجات الحرارة انخفاضا طفيفا.

مزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة

وشرحت منار غانم، أنَّ اليوم سيكون هناك مزيد من الانخفاض بـ درجات الحرارة، ودرجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار متوقع أن تكون 27 درجة مئوية، وهذا بسبب الكتل الهوائية الشمالية الغربية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل منخفضة بدرجة حرارتها، هذا بجانب منخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا يساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يساعد على الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

الأجواء ربيعية مائلة للحرارة لمدة 72 ساعة مقبلة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن حالة الطقس اليوم وعلى مدار الـ72 ساعة المقبلة وحتى يوم السبت ستكون متوسط درجات الحرارة بين 26 درجة و28 درجة مئوية، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء مائلة للدفء على السواحل الشمالية ومحافظات البحر المتوسط، وتبقى الأجواء حارة على مناطق من جنوب الصعيد خلال فترات النهار، خصوصا أنَّ المناطق الجنوبية لاتزال درجات الحرارة مرتفعة بها بشكل كبير.