جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي في السويس

جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة السويس، أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إذ تنطلق الامتحانات، يوم السبت 6 مايو المقبل بمختلف مدارس المحافظة، وذلك النسبة بالمواد التي لا يتم إضافتها إلى المجموع، وسيكون موعدها في تمام التاسعة صباحًا بالنسبة للفترة الأولى، والمواد التي تضاف إلى المجموع، تبدأ يوم 8 مايو 2023.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، يوم السبت 6 مايو، لانطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي، للمدارس الرسمية واللغات، على أن تبدأ اللجان الامتحانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على النحو التالي:

جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة السويس

أولا: المواد غير المضافة إلى المجموع

السبت 6 مايو: الفترة الأولى المواطنة وحقوق الإنسان لمدة ساعة، والفترة الثانية مادة الكمبيوتر والتكنولوجيا فترة ثانية لمدة ساعة أيضًا.

الأحد 7 مايو: التربية الدينية الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف والفترة الثانية تكنولوجيا زراعة وصناعة وإدارة أعمال ومدة اللجنة ساعة.

ثانيا: المواد المضافة للمجموع

الاثنين 8 مايو: لغة عربية لمدة ثلاث ساعات فترة أولى واللغة الأجنبية الثانية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 10 مايو: لغة أجنبية أولى مدة اللجنة ساعتين ونصف وفترة ثانية، كيمياء لمدة ساعة ونصف.

السبت 13 مايو: فترة أولى أحياء لمدة ساعة ونصف وتاريخ فترة ثانية لمدة ساعة ونصف أيضاً.

الاثنين 15 مايو: رياضيات فترة أولى لمدة ثلاث ساعات، فلسفة ومنطق لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 17 مايو: فيزياء مدة اللجنة ساعة ونصف، وجغرافيا لمدة ساعة ونصف.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالسويس، إلى أنّ امتحان التربية العسكرية يُعقد يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وامتحانات العملي لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة تحدده كل مدرسة بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية، ويتم إجراء الامتحان للطلاب على الأنشطة التربوية عمليا (التربية الفنية والتربية الموسيقية وغيرها) قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للترم الثاني

ووفقاً لما جاء في بيان مديرية التربية والتعليم بالسويس، فإن اللجان الامتحانية للصف الثاني الثانوي، تكون في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا لـ جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة السويس، وذلك على النحو التالي:

أولا: المواد غير المضافة للمجموع

السبت 6 مايو: مادة المواطنة وحقوق الإنسان فترة أولى لمدة ساعة واحدة، والفترة الثانية كمبيوتر وتكنولوجيا.

الأحد 7 مايو: التربية الدينية فترة أولى مدة اللجنة ساعة ونصف، والفترة الثانية تكنولوجيا صناعة وإدارة أعمال لمدة ساعة واحدة.

ثانيًا: المواد المضافة للمجموع

الثلاثاء 9 مايو: لغة عربية لمدة ثلاث ساعات ولغة أجنبية ثانية لمدة ساعة ونصف فترة ثانية.

الخميس 11 مايو: فترة أولى لغة أجنبية أولى 3 ساعات، ومادة أحياء لمدة ساعتين للعلمي، والفترة الثانية للأدبي فلسفة لمدة ساعتين.

الأحد 14 مايو: جبر وتفاضل وحساب مثلثات فترة أولى لمدة ثلاث ساعات وفترة ثانية علمي كيمياء لمدة ساعتين، فترة ثانية أدبي تاريخ ساعتين.

الثلاثاء 16 مايو: تطبيقات رياضية لمدة ساعتين ونصف للعلمي وجغرافيا لمدة ساعتين للأدبي.

الخميس 18 مايو: فترة أولى فيزياء فترة أولى لمدة ساعتين، للعلمي وعلم نفس فترة أولى، مدة اللجنة ساعتين للأدبي.

وقد حددت مديرية التربية والتعليم، عقد امتحان مادة التربية العسكرية، يوم الخميس 30 أبريل تمام التاسعة صباحًا، وأن تُجرى امتحانات العملي كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة، وفق ما تحدده كل مدرسة.

ونوهت المديرية، إلى أن الطلاب الذين لم يؤدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول لعذر مقبول، يمكنهم أداء الامتحان بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني كل يوم على حده طبقاً للجدول المعلن.