بعد تحديد موعده فلكيا في مصر.. لماذا يختلف توقيت العيد بين الدول؟

كشف الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الفلكية، عن الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف موعد أيام عيد الفطر بين الدول، خاصة بعد إعلان عدد من الدول أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، ودول أخرى السبت، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

مدة استطلاع رؤية الهلال

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فترة المُكث للهلال «ثبوت الهلال» من أسباب اختلاف توقيت العيد بين الدول، وذلك من خلال الإطلاع عليها ومعرفة هل فترة المُكث تكون كافية للإطلاع على الهلال أم لا والتي تتراوح بين 10 دقائق حتى 45 دقيقة.

وأوضح أن فترة المكث تتيح للمشاهد رؤية الهلال، وبعض الدول ترى أن فترة المكوث تتراوح بين 30 دقيقة ولا تقل عن ذلك، وإذا قلت عن ذلك فتكون المدة غير كافية لرؤية الهلال وكل هذه الأسباب تعود إلى الحسابات الفلكية.

اختلاف موعد أيام عيد الفطر بين الدول

وأضاف أن الأحوال الجوية مثل الغيوم والعواصف وغيره من ضمن أسباب اختلاف موعد أيام عيد الفطر بين الدول، بالإضافة إلى اختلاف المطالع وهي مواعيد شروق وغروب القمر التي تختلف من دولة إلى دولة وبالتالي تختلف أيام العيد بين الدول.