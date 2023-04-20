وزير الطيران يوجه برفع الاستعدادات في جميع المطارات إلى الدرجة القصوى

أنهت وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمسافرين لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية، حيث تشهد المطارات المصرية خلال الفترة الحالية كثافة ملحوظة بزيادة معدلات تشغيل الرحلات الجوية.

زيادة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية

وفي ذات السياق، وجه وزير الطيران بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مطارات الجمهورية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتقديم التيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم بعد أداء مناسك العمرة، وتذليل كافة العقبات أمام جميع المسافرين.

وأكد حرص وزارة الطيران المدني على توفير أقصى سبل الراحة لذوي القدرات الخاصة وكبار السن، إذ يجرى توفير عدد كبير من الكراسي المتحركة وتخصيص فريق من موظفي العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر.

ومن جهة أخرى خصصت شركة ميناء القاهرة الجوي غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة انسياب حركة الركاب وانتظام جداول الرحلات، على أن يجرى التدخل الفوري والسريع لحل أي صعوبات قد تطرأ داخل الصالات، مشيدًا بالتنسيق الكامل والتعاون الفعال مع كل الجهات المعنية العاملة بالمطار.

يذكر أنه من المخطط أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ما يقرب من 305 رحلة جوية لنقل 74 ألف راكب من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن خلال الفترة من 20 أبريل وحتى 2 مايو، هذا بالإضافة إلى رحلات شركة إير كايرو.

ومن المقرر أن تنقل ما يقرب من 16200 راكب على متن 98 رحلة جوية من المدن السعودية إلى كل من مطاري القاهرة وسفنكس وباقي المطارات مثل برج العرب وسوهاج وأسيوط، وذلك خلال الفترة من 20 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

ومن المخطط أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ما يقرب من 534 رحلة داخلية؛ وشركة إير كايرو 315 رحلة جوية في الاتجاهين ( ذهاب / عودة ) من مطار القاهرة الدولي إلى مطارات الجذب السياحي وهي شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان خلال إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى الرحلات الداخلية بين مطارات الجذب السياحي بعضها البعض فضلا عن رحلات الشارتر لنقل السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية.