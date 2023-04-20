مصرع مسنة وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقيت مسنة مصرعها فيما أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام وحُرر محضرًا بالواقعة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى مصرع مسنة وإصابة 5 آخرين، وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابين وحُرر المحضر اللازم.

مصرع مسنة في حادث بالبحيرة

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة مسنة تدعى « زهرة ا.ي»، 77 سنة، مقيمة بالإسكندرية، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى وادي النطرون العام.

أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «مصطفي ر.م»، 12 سنة، «رشا م.ع»، 42 سنة، «محمد ف.م»، 30 سنة، «محمد ر.م»، 17 سنة، و«رأفت م.م»، 53 سنة، جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية، ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونُقل المصابين جميعًا إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.