إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك وتحرير 129 محضرا للمخالفين بجنوب سيناء

قال الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنّ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة استمرار الحملات الصحية على الأماكن التي تقدم مأكولات ومشروبات للمواطنين والسياح خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للحفاظ على سلامة المواطنين والسياح، إذ أسفرت الحملات عن ضبط أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه كلف مراقبي ومفتشي الأغذية بالمدن، بضرورة التنسيق مع التموين والطب البيطري ومجالس المدن، لشن حملات مستمرة طوال فترة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة نفذت عدة حملات بالمحافظة، وحررت 129 محضرًا متنوعًا، موضحًا أنه شدد على تكثيف المرور خلال فترة الأعياد والعمل على مدار 24 ساعة طوارئ بجميع المنشآت الصحية التابعة للمديرية لاستقبال أي حالات طارئة.

المرور على 92 منشأة

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجه بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة، في ضوء استقبال المحافظة عيد الفطر المبارك، لضمان تقديم غذاء آمن لمواطني المدن والسياح.

وأشار إلى أنه جرى شن حملة موسعة، تحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي، مصطفى خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية، تشكلت اللجنة من مراقبي ومفتشي الأغذية بالمديرية وبمكاتب مراقبة الأغذية بالمدن المختلفة، وجرى المرور على 92 منشأة تقدم أغذية ومشروبات.

تحرير 129 محضرا

قال الدكتور عبد التواب عريضة، إن حملة التفتيش المكبرة على المنشآت المختلفة، مرت على 92 منشأة في إطار الاستعدادات لعيد الفطر 2023، وجرى تحرير 129 محضرا كالتالي:

１- تحرير 50 محضر نظافة.

２- تحرير 78 محضرا لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية.

３- تحرير محضر ضبط لكمية بلغ وزنها 10 كجم و 70 لترًا لأغذية ومشروبات منتهية الصلاحية.

وتابع أنه جرى إعدام 540 كيلوجرامًا و204 لترات لأغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أن اللجنة سحبت 24 عينة للتحليل وإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك.