تعرف على أسعار شقق المصيف في العجمي.. الليلة تبدأ من 150 جنيها

فى عيد الفطر 2023 يتجه المواطنون إلى المصايف وخاصة منطقة العجمي، إذ تعد من المدن الساحلية رخيصة الأسعار، فيقصدها الكثير من مختلف المحافظات لقضاء أيام عيد الفطر.

وتحدد أسعار شقق مصيف العجمي بالإسكندرية حسب قربها من شاطىء البحر وحسب المنطقة، وتنقسم العجمي إلى 3 مناطق تختلف فيها الأسعار.

وبشأن ذلك، يقول حسب ناصر الشيخ مدير مكتب إيجار شاليهات وشقق مصايف، في تصريحات لـ«الوطن» أن منطقة العجمي تضم شواطئ بيانكي ووايت وميكا ودرويش وأكسجين إلى جانب عجميستا، وهو شاطئ مميز وبجوارهم الشاطئ المجاني ثم منطقة الهانوفيل، وتعد الأكثر شعبية والأقل سعر، يليها منطقة أبو يوسف والكيلو 21 وبها القرى والمنتجعات.

أسعار شقق مصيف العجمي 2023

وتبدأ أسعار شقق مصيف العجمي بالبيطاش حسب قربها من البحر ومن مناطق الخدمات، وتصل سعر الشقة القريبة من البحر إلى 500 جنيه في الليلة الواحدة طبقا لـ حمد أبو يوسف مدير مكتب إيجار شقق مصيفية بالعجمي.

سعر الشاليه على البحر يصل إلى 600 جنيه

ويصل سعر الشاليه على البحر مباشرة إلى 600 جنيه، وتقل الأسعار كلما ابتعدت الشقة عن البحر لتصل إلى 200 جنيه في الليلة الواحدة، وفي منطقة الهانوفيل تقل الأسعار قليلاً لتصل سعر الشقة المواجهة للبحر من 300 إلى 400 جنيه، وكلما ابتعدت قليلاً انخفض السعر حتى يصل إلى 150 جنيها.

بينما تختلف أسعار شقق مصيف العجمي في منطقة أبو يوسف والكيلو 21 التي تضم شاطئ النخيل والزهور والزراعيين وشهر زاد والزهراء وهي قرى ومنتجعات، وتتراوح الأسعار بها بين 300 إلى 500 جنيه، وذلك لتوافر الخدمات بها سواء على الشاطئ وتوفير الشماسي والكراسي ضمن إيجار الشقة أو نظافة المنتجع.

أسعار شقق مصيف العجمي 2023.. خدمات للمصطافين

وحول خدمات مصيف العجمي، قالت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي لـ«الوطن» إن الحي بمختلف إداراته مستعد لاستقبال المصطافين في عيد الفطر، وخاصة إدارة الشواطئ، وجرى التأكد من جاهزية كل الخدمات التي تقدم لجمهور المصطافين وكذلك إدارة أشغال الطريق التي تعمل على مدارس الساعة لإزالة أي إشغالات تؤثر على الحركة المرورية أو تسبب أي ازدحام مروري.

ويضيف المهندس ياسر شعبان مدير عمليات النظافة، أن الشركة أضافت عدد من السيارات والعمال لمواجهة ازدحام العيد، وإزالة أي تراكمات قمامة أولاً بأول، والعمل مستمر على مدار اليوم.