جوّي  TV توسع شراكتها مع أورنج مصر وتوفر شهر مجاناً لجميع المستخدمين

أعلنت "جوّي TV"، المنصة الرائدة في مجال البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت من إنتغرال، عن التوسع في شراكتها مع شركة "أورنج مصر" بهدف تقديم عرض حصري لمشتركي أورانج. وبموجب هذا التوسع، سيتمكن جميع مستخدمي أورنج مصر الحاليين والجدد الاستمتاع بقائمة واسعة من البرامج الترفيهية والحصرية على منصة "جوّي TV"، لمدة شهر واحد مجانًا.

وفي هذه المناسبة، عبر بيتر مركيتش رئيس العمليات التجارية في إنتغرال عن سعادته بتلك الخطوة مع أورنج التي ستعزز من وجود إنتغرال في السوق المصري، وستساهم في توفير تجربة مشاهدة استثنائية لأكبر شريحة ممكنة في مصر. وأكد أن "المستخدمين سيستمتعون بأحدث العناوين الحصرية وسيتمكنون من الوصول إلى مكتبة متنوعة من المحتوى حسب الطلب وقنوات البث التلفزيوني المباشر التي يمكن الوصول إليها في أي مكان وأي وقت".

وخلال عيد الفطر المبارك، تقدم "جوّي TV" لمشاهديها حصرياً الفلم المصري "تحت تهديد السلاح"، وتدور أحداث الفلم في إطار درامي وتشويقي حيث يتناول قصة رجل أعمال شاب يعيش حياة تعيسة مع زوجة تكبره بالسن إلى أن يقرر الانفصال عنها ليتزوج من فتاته السابقة مما تتغيير حياته بشكل جذري بعد ذلك.

وتتيح هذه الشراكة لعملاء "أورانج مصر" الوصول إلى منصة "جوّي TV" من دون رسوم إضافية لمدة شهر واحد. اضافة الى ذلك يمكن لمشاهدي "جوّي TV" الاستمتاع بمكتبة محتوى واسعة ومنسقة تحتوي على أكثر من 30 ألف محتوى أصلي من كبار المزودين العالميين، بالإضافة إلى أكثر من 75 قناة مشفرة وبث مجانية.

مع الإشارة إلى أن "جوّي TV" تقدم للمشاهدين مكتبة واسعة من المحتوى الذي يتناسب مع أفراد الأسرة كافة، كما تقدم مجموعة متنوعة من العناوين التي تستحق المشاهدة ليستمتع بها المشاهدون مع وجود أحدث تقنيات البث على منصة واحدة سهلة الاستخدام، حيث يمكن للمستخدمين في مصر الآن الوصول إلى ساعات من الترفيه المميز وتجربة مشاهدة سلسة وغنية.

نبذة عن جوّي TV

هي خدمة بث تجمع وتقدم أفضل محتوى يتم تقديمه على المستوى الإقليمي والعالمي والمتاح للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في الوقت الذي تكثر فيه المنصات، أصبح من الصعب على المشاهدين التنقل والاكتشاف والتفاعل مع المحتوى الذي يعجبهم.

تقدم جوّي TVالحل لذلك من خلال تجربة بث رقمي عالمية تقدم أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال والمزيد بالتعاون مع كبار الشركاء مثل ستارزبلاي وديسكفري+ ووايد خليجي وكارتون نتوورك وبوميرانغ وغير ذلك.

ويمكن للمستخدمين أيضاً بمشاهدة مجموعة كبيرة من الأعمال الحصرية والأصلية والتي لا يمكنك مشاهدتها في أي مكان آخر، بالإضافة إلى عدد كبير من أفضل القنوات التلفزيونية المباشرة المحلية والعالمية بما فيها المفتوحة والمشفرة.

كل هذا وأكثر في مكان واحد!