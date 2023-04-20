أبرز ساحات صلاة عيد الفطر 2023 بالبحر الأحمر.. منها مسجد الميناء

استعدت مديرية أوقاف البحر الأحمر بعدة مساجد وساحات لأداء صلاة عيد الفطر 2023 في مدن البحر الأحمر بحملات تطهير وتعقيم وتنظيف المساجد، حيث يؤدي ملايين المصليين صلاة عيد الفطر 2023 في ساحات البحر الأحمر وأكبرهم هي ساحة مسجد الميناء الكبير على شواطئ الغردقة.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023

يقول الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن» بأنه جرى تجهيز 212 مسجدا، و 10 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر 2023 في مدن البحر الأحمر أكبرهم مسجد الميناء الكبير على شاطئ البحر بالغردقة ويحوي ساحة كبيرة تسع حوالي 17 ألف مصل ويتوافد عليها الآلاف من المواطنين.

مسجد الميناء الكبير بالغردقة

وتستعد أجهزة الغردقة لتجهيز ساحات العيد يأتي على رأسها ساحة مسجد الميناء الكبير لأداء صلاة عيد الفطر 2023، حيث يتم غلق الشوارع المؤدية إلى المسجد بالتنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر والأجهزة الأمنية أمام حركة السيارات وذلك حتى الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر 2023.

مسجد الميناء الكبير بالغردقة يقع على شاطئ البحر بالغردقة َو صمم على طراز معماري فريد على مساحة 8 آلاف متر بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، ويسع 17 ألف مصلٍ، ويضم مئذنتين شاهقتي الارتفاع و25 قبة و قاعتي إحداهما للمناسبات وأخرى للمحاضرات ومركز ثقافي إسلامي.

مساجد وساحات صلاة عيد الفطر 2023

كشف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر بأنه جرى تخصيص 212 مسجد، و 10 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر 2023 بمدن المحافظة موزعة على مدينة رأس غارب بها 22 مسجدًا، وعدد 3 ساحات والغردقة بها 110 مسجد، وسفاجا 18 مسجد وساحة واحدة والقصير 20 مسجد و4 ساحات ومرسى علم 10 مساجد والشلاتين 18 مسجد وساحة واحدة وحلايب 14 مسجد وساحة واحدة.