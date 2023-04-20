وفاة والد الإعلامية هبة حسب وحما الكاتب أحمد الدريني بعد صراع مع المرض

توفي المستشار أحمد حسب، عميد عائلة آل حسب بسوهاج، ووالد الإعلامية هبة حسب، وحما الكاتب الصحفي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة بالخدمات الإعلامية، بعد صراع مع المرض.

موعد ومكان الجنازة والعزاء

وسيتم خلال الساعات المقبلة، تحديد موعد الجنازة والعزاء على روح الفقيد، وسيتم الإعلان عن الموعد والمكان.

وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالعزاء للإعلامية هبة حسب، والكاتب الصحفي أحمد الدريني، داعين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وتقدم الإعلامية هبة حسب، برنامجا إذاعيا على «راديو إنريجي» وهو «بيتك ومطرحك»، وفكرته تدور حول استضافة عدد كبير من النجوم في مجال التمثيل والسياسة والعلماء والعاملين في الإنشاد الديني.

وقصة هذا البرنامج هي التحدث مع الضيف حول مكان معين يرتبط به وترك مساحة له حتى يكشف سبب تعلقه بهذا المكان والقصص الخاصة به، وتستغرق الحلقة الواحدة حوالي 20 دقيقة، وذلك بعد تقديمها برامج إذاعية أخرى خلال السنوات الماضية، مثل «الرحلة 92.1» وقررت أن يكون وسيلة للتعريف بتاريخ المعالم المصرية وذكر المعلومات الهامة عنها.

بجانب برنامج «عادتك ولا هتشتريها»، والذي كان يدور حول استضافة النجوم ومعرفة تفاصيل معينة عن حياتهم الشخصية وعلاقتهم بالآخرين، وعلى الجانب الآخر، نجحت هبة حسب في إصدار عدة روايات، مثل «جامع البنات».