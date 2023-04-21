حبس شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القاهرة

خضع المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهما في التهم المنسوبة إليهما، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإتجار بمخدري الآيس وأقراص الترامادول

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما كمية من مخدرة الأيس، وعدد 200 قرص لعقار الترامادول المخـــدر، وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، و مبلغ مالي، و 2 هاتف محمــــول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة

يقول الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.