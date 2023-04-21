يحيى وكنوز 2 الحلقة 29.. الأبطال يبحثون عن بردية الحياة

شهد مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 28، تنفيذ يحيى ووالده ووالدته وسينو رحلة إلى قبة الهواء، للاطلاع على غرفة الدفن التي وجد فيها الدكتور عجيب البردية، وبدأت الحلقة التاسعة والعشرين من المسلسل بحديث يحيى مع أحد قدماء المصريين وطلب منه أن يساعده في الحصول على باقي البردية.

مسلسل يحيي وكنوز 2 الحلقة 29

وفي الحوار مع الشخص أخبره أنه يسعى للحصول على بردية الحياة، وحينها أخبره بأنه شخص من المستقبل وقد عاد للماضي مرة أخرى للحصول على بردية الحياة من أجل تغيير المستقبل وحتى لا تتضرر الآثار التي سيتركونها مستقبلًا، ليرد عليه بقوله: «الحكم على الناس مش حاجة سهلة، وأنا هديك فرصة تثبت كلامك».

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضت المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم متابعة المسلسل.