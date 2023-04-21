مواصفات وأسعار السيارة الرياضية تيجو 3 في مبادرة الإحلال

كشفت وزارة المالية، عن جدول أقساط السيارات الملاكي في مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويله للعمل بالغاز الطبيعي، وتقسيطها بفائدة مالية قيمتها 3% على 7 سنوات.

تقسيط السيارات

واوضحت وزارة المالية، أنّ السيارة القديمة تكون مقدما لاستلام السيارة الجديدة، كما يتم خصم قيمة الحافز الأخضر من السيارات الملاكي.

وتبدأ أقساط السيارات الملاكي الرياضية شيري تيجو 3، بـ5903 جنيهات شهريا لمدة 7 سنوات، بفائدة مالية قيمتها 3%.

وأعلنت الوكيل الحصري للسيارات شيري تيجو، في سوق السيارات المصري، مواصفات السيارة شيري تيجو 3 الرياضية، وهي أول سيارة رياضية تدخل إلى مبادرة إحلال السيارات.

مبادرة إحلال السيارات

وتنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 126 حصانا، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز CVT ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

مواصفات السيارة شيري تيجو في مبادرة الإحلال

الطول 4419 مم.

العرض 1765 مم.

الارتفاع 1651 مم.

سعة الشنطة الخلفية 550 لترا.

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023

زودت طرازات شيري تيجو 3 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، بينها وسائد هوائية، وفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، ونظام الركن الأوتوماتيكي، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.