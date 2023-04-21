البنوك تعود إلى العمل بعد 4 أيام وفق قرارات «المركزي»

أعلن البنك المركزي المصري موعد إجازات البنوك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي من الأمس، وستنتهي إجازة عيد الفطر 2023 في البنوك المصرية، الثلاثاء المقبل 25 أبريل 2023.

إجازات شهر أبريل 2023

وفي الوقت نفسه، أعلن مجلس الوزراء انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 في البنوك المصرية، يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، والعودة للعمل بداية من يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، لذا يمكن للعملاء أداء ما يرغبون فيه خلال يومي الأربعاء والخميس، قبل الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

عمل البنوك المصرية

وشهد شهر أبريل 2023 إجازات كثيرة، أعلنها مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، بداية من العطلات بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم يوم 16 و17 أبريل 2023، وعيد الفطر المبارك بداية من يوم 20 أبريل وحتى 25 أبريل، إضافة إلى الإجازات الإسبوعية يومي الجمعة والسبت.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 في البنوك

وقال مصدر مسؤول، إنّه تمّ ضخ عملات نقدية في ماكينات الصرافة، وهي مرتبات شهر أبريل والتي تم تبكيرها للموظفين والعاملين بالدولة، وتم صرف المرتبات لشهر أبريل 2023 بداية من يوم 13 أبريل الجاري، واستمرت لمدة 5 أيام قبل إجازة عيد الفطر المبارك.