البرلمان الياباني يعزز الإجراءات الأمنية بعد تلقيه تهديدات بقتل رئيس الوزراء

أعلن البرلمان الياباني اليوم، تعزيز الإجراءات الأمنية عقب تلقيه تهديدات إلكترونية ضد رئيس الوزراء «فوميو كيشيدا»، ونواب البرلمان.

تهديدات بالقتل لرئيس وزراء اليابان من مجهول عبر الإيميل

وذكر مجلس النواب الياباني - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» - أنه تلقى رسالة بريد الكتروني مجهولة تهدد بقتل رئيس الوزراء قريبا، مشيرة إلى إبلاغ الحكومة بهذا التهديد.

لغز موعد وصول رسالة التهديد

وأشارت القناة إلى أن هذه الرسالة وصلت عقب يوم واحد من تلقي مجلسي النواب والشيوخ رسائل بريد الكتروني من شخص يدّعي أنه عضو في جماعة دينية حيث زعم أنه زرع متفجرات وأجهزة متطورة لتوليد غاز السارين في المباني التي تضم مكاتب النواب.