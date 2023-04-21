تصريحات مسؤولي «الفيدرالي الأمريكي» تهبط بأسعار الذهب وتصعد بالدولار.. لماذا؟

اتفق مسؤولون بالفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، مؤكدين في تصريحات صحفية اليوم، أن الاقتصاد ما زال بحاجة لمزيد من التشدد النقدي لمواجهة التضخم المرتفع، وما إن يصل الفيدرالي لهدف الفائدة النهائي سيتوجب عليه الإبقاء على الفائدة مرتفعة لردح من الوقت.

توقعات برفع أسعار الفائدة

وبرروا توجهاتهم بأن الاقتصاد قوي بما فيه الكفاية لتحمل رفع الفائدة مرة أخرى، موضحين أن التضخم لن يصل لهدف الفيدرالي عند 2% إلا بحلول عام 2025، حيث أن الفيدرالي قريب من المنطقة التي يتوجب عليه التوقف فيها عن رفع الفائدة.

وفي ظل سواد عدم اليقين يجب التحرك بحذر، وفقا لتصريحاتهم، حيث تتراجع ضغوط التضخم ببطء، ويجب رفع الفائدة مرة واحدة ثم التوقف مؤقتًا، خاصة وأن السياسة النقدية الآن في منطقة تشديد، مؤكدين أن التضخم سيصل لـ 3.5%-3.9% بنهاية العام الجاري.

الدولار يحقق أول مكسب أسبوعي

واستجابت مؤشرات الأسواق لتصريحات الفيدرالي الأمريكي، حيث اتجهت مؤشرات الدولار لتحقيق أول مكسب أسبوعي منذ فترة، ويسجل المؤشر الآن 101.662، بينما يتراجع سعر الذهب في المعاملات الآجلة ليسجل 1,996 دولار للأوقية، ويسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1,986 دولار للأوقية.

ويتابع النفط انخفاضه اليوم ليسجل نفط برنت 80.96 دولار للبرميل، ويسجل خام غرب تكساس الوسيط 77.28 دولار للبرميل.