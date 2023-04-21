«الأوقاف» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل 14 مايو: 2 مليون جنيه جوائز

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن البرنامج التثقيفي للطفل سيظهر في ثوبه الجديد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في عامه الأول الصيف الماضي، مشيرا إلى البرنامج هذا العام يحمل عنوان «مشروع المليون قارئ وألف حافظ صغير».

البرنامج التثقيفي للطفل

وأضاف «جمعة»، في بيان له، أن البرنامج التثقيفي للطفل في عامه الثاني، سينطلق يوم الأحد، 14 مايو، بمشاركة 20 ألف مسجد ومليوني جنيه جوائز ومكافآت.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن البرنامج التثقيفي للطفل في عامه الثاني، سيتضمن البرنامج محاضرات تثقيفية، خاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب في مجالات قراءة القرآن الكريم، والابتهال الديني، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة.

وزير الأوقاف

وأوضح أن وزارة الأوقاف ستعلن تباعا بيانا بأسماء المساجد المشاركة على مستوى الجمهورية، وأسماء الأئمة وخطباء المكافأة والواعظات الذين سيقومون بالتنفيذ والإشراف على مستوى الجمهورية .